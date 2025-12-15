Zillow chute ; Google testerait un nouveau format d'annonces immobilières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la plateforme immobilière Zillow Group ZG.O chutent de près de 6 % à environ 68 dollars avant bourse

** Google teste un nouveau format de publicité immobilière, selon un post sur le site web du stratège technologique de l'immobilier Mike DelPrete

** Parmi les autres services immobiliers, Zillow offre aux gestionnaires de biens immobiliers une variété de produits publicitaires

** À la dernière clôture, ZG a progressé de 2,2 % depuis le début de l'année