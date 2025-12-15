 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zillow chute ; Google testerait un nouveau format d'annonces immobilières
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la plateforme immobilière Zillow Group ZG.O chutent de près de 6 % à environ 68 dollars avant bourse

** Google teste un nouveau format de publicité immobilière, selon un post sur le site web du stratège technologique de l'immobilier Mike DelPrete

** Parmi les autres services immobiliers, Zillow offre aux gestionnaires de biens immobiliers une variété de produits publicitaires

** À la dernière clôture, ZG a progressé de 2,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZILLOW GRP RG-A
64,3800 USD NASDAQ -11,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank