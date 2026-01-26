Zijin Gold achète Allied Gold pour 5,5 milliards de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zijin Gold International 2259.HK a accepté d'acheter Allied Gold AAUC.TO dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluant le mineur canadien à environ 5,5 milliards de dollars canadiens (4,02 milliards de dollars), ont déclaré les sociétés lundi.

(1$ = 1,3676 dollar canadien)