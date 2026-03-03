Ziff Davis vise un gain quotidien record après la vente d'actifs à Accenture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars -

** Les actions de Ziff Davis ZD.O ont augmenté de 76,1 % à 49,32 $ mardi après que la société a accepté de vendre sa division Connectivité à Accenture ACN.N pour un montant de 1,2 milliard de dollars en espèces

** L'action ZD est en passe de dépasser la plus forte hausse quotidienne en pourcentage jamais enregistrée (69,2 %), réalisée en juillet 2000, et est de loin la plus performante de l'indice S&P 1500 .SPSUP ce mardi

** La division vendue () comprend l'application Speedtest d'Ookla et le traqueur de pannes Downdetector, et la vente permettra à ZD de se concentrer sur ses autres sites web comme IGN et Mashable

** ZD, dont le siège est à New York, a déclaré que le produit de la transaction devrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et les activités d'allocation de capital

** Avec la décision de mardi, les actions de ZD ont augmenté de 40 % depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq .IXIC a chuté de plus de 4 % et que SPSUP a baissé de 1,5 %

** L'action a récemment été valorisée à 4 fois les bénéfices attendus, contre un PE prévisionnel moyen sur cinq ans d'environ 9, ce qui suggère que les actions pourraient être sous-évaluées, selon les données de LSEG Datastream

** La médiane des prévisions est de 37,00 $ et la note moyenne de 7 analystes est "hold"

** Les actions ACN ont baissé de 0,4 % à 205,12 $ mardi