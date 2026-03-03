Ziff Davis vend Ookla et Downdetector à Accenture dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Ziff Davis ZD.O a accepté de vendre sa division Connectivité, qui comprend l'application Speedtest d'Ookla et le traqueur de pannes Downdetector, à Accenture

ACN.N pour un montant de 1,2 milliard de dollars en espèces.

La vente, qui comprend également Ekahau et RootMetrics, permettra à Ziff Davis de se concentrer sur les sites web de passionnés comme IGN et Mashable, ainsi que Everyday Health et iBuyNewCar.

Les actions de Ziff Davis ont augmenté de plus de 60 % dans les premiers échanges, tandis qu'Accenture est resté stable.

La vente s'inscrit dans le cadre d'un effort de rationalisation mené par le directeur général Vivek Shah depuis 2017, avec des mesures telles que la scission de Consensus Cloud en 2021 et la vente du courtier en assurance Policygenius en 2022.

Le produit de la transaction devrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et les activités d'allocation de capital, conformément aux accords de dette de l'entreprise, a déclaré Ziff Davis.

Connectivity tire ses origines d'acquisitions ponctuelles telles que Ookla pour 15 millions de dollars en 2014 et RootMetrics en 2016. L'unité a capitalisé sur le déploiement mondial de la 5G et l'augmentation de la demande de bande passante due aux pandémies, générant 231 millions de dollars de revenus l'année dernière, soit environ 16% du total de Ziff Davis.

"Avec le portefeuille d'Ookla, nous offrirons des services d'intelligence réseau de bout en bout, essentiels à la transformation basée sur l'IA", a déclaré Manish Sharma, directeur de la stratégie et des services d'Accenture.

La vente devrait être finalisée dans les prochains mois, période pendant laquelle Ziff Davis continuera à gérer l'unité.

Evercore et Citi ont conseillé Ziff Davis pour la transaction, Kirkland & Ellis s'occupant des questions juridiques.