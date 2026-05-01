Zeta Global en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Les actions de la société de marketing IA Zeta Global ZETA.N progressent de 7,3 % à 19,76 $ en pré-ouverture après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 .

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 1,78 et 1,79 milliard de dollars, soit une hausse de 30 millions de dollars au point médian par rapport à la prévision précédente.

** Le chiffre d'affaires de ZETA au premier trimestre s'élève à 396 millions de dollars, contre une estimation consensuelle de 370,40 millions de dollars, selon les données de LSEG.

** Cette croissance est tirée par l'adoption de sa nouvelle plateforme d'IA Athena et par une augmentation de 19 % en glissement annuel du nombre de clients « Super-Scaled », c'est-à-dire ceux générant un chiffre d'affaires annuel récurrent élevé.

** À la clôture d'hier, l'action ZETA affichait une baisse de 9,5 % depuis le début de l'année.