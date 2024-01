Zencap AM lance le fonds Zencap Direct Lending IV

(AOF) - Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée sur la dette privée au sein du groupe Ofi Invest, lance le fonds Zencap Direct Lending IV. Il s'agit de son quatrième millésime de dette privée corporate. Le premier closing, bouclé fin novembre 2023, atteint 225 millions d'euros (incluant un fonds dédié parallèle). Le fonds ambitionne un encours supérieur à 500 millions d'euros. Le précédent millésime avait, quant à lui, collecté 510 millions d'euros.

Ce nouveau fonds investit en dette senior unitranche sur le segment small & lower mid cap, majoritairement en France, et potentiellement en zone euro. Il vise les entreprises générant de 4 à 20 millions d'euros d'EBITDA, un segment moins concurrentiel au sein du marché de l'Unitranche. Son objectif de rendement est d'Euribor +6% net par an sur une durée moyenne de 7 à 8 ans.

Ce quatrième millésime est au cœur de la stratégie de Zencap AM qui consiste à être un financeur alternatif des PME et ETI françaises, avec l'ambition de contribuer à la croissance et à la transformation du tissu économique français.

Cette stratégie s'inscrit d'ailleurs dans la dynamique du programme ETIncelles, initié en novembre 2023 par l'État français qui vise à faire émerger 500 ETI supplémentaires d'ici 2027.