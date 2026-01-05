Zenas chute de 50 % après la publication de données insuffisantes sur son médicament contre les troubles immunitaires

5 janvier - ** Les actions de Zenas BioPharma ZBIO.O ont chuté le lundi après que son médicament expérimental pour une maladie auto-immune rare, l'obexelimabin, ait montré une efficacité plus faible que prévu dans une étude de phase avancée

** Les actions de ZBIO ont chuté de 56 % à 15,18 $, leur niveau le plus bas depuis la mi-août, et sont en passe de connaître la plus forte baisse quotidienne jamais enregistrée ** Le médicament a montré une réduction de 56% du risque de poussées pour les maladies liées à l'immunoglobuline G4, en deçà des attentes des analystes et en retard par rapport à la réduction de 87% du risque montrée par Uplizna, le médicament approuvé du rival Amgen AMGN.O

** Malgré ces données, ZBIO prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe cette année, notant que le traitement a été bien toléré et qu'aucun nouveau problème de sécurité n'a été signalé au cours de l'essai ** En outre, ZBIO a déclaré dans un document qu'elle n'est actuellement pas admissible à des paiements d'étape avec Royalty Pharma Investments (RPI) en vertu d'accords antérieurs liés à son essai INDIGO pour l'obexelimabin

** ZBIO a déclaré être en discussion active avec RPI, ajoutant "Il n'y a aucune assurance que la société recevra des paiements d'étape futurs dans le cadre de l'accord d'achat de redevances", selon l'enregistrement

** Les actions de ZBIO, qui ont plus que quadruplé en 2025, se négocient actuellement à environ 66 % en dessous de leur pic intrajournalier de 44,60 $ atteint en décembre

** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, dont 5 sont fortement optimistes; la prévision médiane est de 45,50 $, selon les données de LSEG