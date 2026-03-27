Zenas BioPharma recule après 300 millions de dollars d'obligations convertibles et de ventes d'actions

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27 mars - ** Les actions de Zenas BioPharma ZBIO.O ont baissé de 12,9 % en transactions avant bourse à 19,30 $ après avoir obtenu une augmentation de capital ** Le spécialiste des maladies auto-immunes a annoncé tôt vendredi la fixation du prix de son offre publique d'obligations convertibles à 2,50 % sur 6 ans d'une valeur de 200 millions de dollars (CBs)

** La société a également vendu 5 millions d'actions à 20 dollars pour un produit brut de 100 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 22,16 $

** Le prix de conversion initial des OC est fixé à 26,50 $, soit une prime de 32,5 % par rapport au prix de l'offre publique de l'opération sur actions

** Jefferies, Evercore, Citigroup et Guggenheim sont les teneurs de livre associés

** La société, basée à Waltham, Massachusetts, qui a 57,4 millions d'actions en circulation, a l'intention d'utiliser le produit net des deux offres pour soutenir le lancement commercial prévu aux États-Unis de l'obexelimab, s'il est approuvé, et pour faire avancer son pipeline de développement ** Le 5 janvier, les actions de ZBIO ont plongé de 52% après que l'obexelimab a réduit le risque de poussées chez les patients atteints d'une maladie liée à l'immunoglobuline G4, mais a montré une efficacité plus faible que prévu dans une étude de phase tardive

** Jusqu'à jeudi, l'action a perdu 39% depuis le début de l'année après avoir été multipliée par quatre en 2025

** Sur les 8 analystes qui couvrent le titre, 5 le considèrent comme un "achat fort", 2 comme un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 44,50 $, selon les données de LSEG