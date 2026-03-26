Zenas BioPharma en baisse suite à des offres de titres convertibles et d'actions

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26 mars - ** Les actions de Zenas BioPharma ZBIO.O ont baissé de 9,8 % après bourse à 20 $ après la publication d'une augmentation de capital ** Le spécialiste des maladies auto-immunes lance des offres publiques d'obligations convertibles à 6 ans et d'actions ordinaires sans divulguer la taille des transactions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des deux offres, qui ne sont pas conditionnées l'une à l'autre, pour soutenir le lancement commercial prévu aux États-Unis de l'obexelimab, s'il est approuvé, et pour faire avancer son pipeline de développement

** Jefferies, Evercore, Citigroup et Guggenheim Secs sont les teneurs de livre conjoints ** Le 5 janvier, les actions de ZBIO ont plongé de 52% après que l'obexelimab ait réduit le risque de poussées chez les patients atteints d'une maladie liée à l'immunoglobuline G4, mais a montré une efficacité plus faible que prévu dans une étude de phase tardive

** L'action ZBIO a clôturé en baisse de 0,1 % à 22,16 $ jeudi. L'action a perdu 39% depuis le début de l'année après avoir été multipliée par quatre en 2025

** La société basée à Waltham, Massachusetts, a ~57,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de ~1,3 milliards de dollars

** La note moyenne de 8 analystes est "strong buy"; PT médian $44.50, selon les données de LSEG