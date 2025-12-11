Zealand Pharma cherche à remettre en cause la domination du GLP-1 avec un médicament contre l'obésité destiné à une utilisation à long terme

La biotech danoise Zealand accélère la course au développement de nouveaux médicaments contre l'obésité

Le directeur général déclare que les GLP-1 ne sont qu'une "première étape" dans la crise de l'obésité

Selon le directeur général, le petrelintide de Zealand devrait permettre de maintenir le poids à long terme

Un nouveau pôle d'IA à Boston et un accord avec la Chine alimenteront la prochaine vague de R&D sur l'obésité

Zealand Pharma ZELA.CO prévoit de lancer cinq médicaments contre l'obésité et les maladies apparentées d'ici 2030. L'entreprise danoise tente de pénétrer le marché lucratif de la perte de poids avec des médicaments qui, selon elle, pourraient avoir des effets secondaires moins nombreux et moins graves que les best-sellers Wegovy et Zepbound.

Le directeur général Adam Steensberg a déclaré que les médicaments GLP-1 existants pour la perte de poids ne constituaient qu'une première étape dans la lutte contre ce qu'il appelle une "crise sanitaire à l'échelle de la civilisation" dans un monde qui compte un milliard d'obèses. Il a déclaré à Reuters que les patients avaient besoin de traitements qu'ils pourraient suivre pendant des années plutôt que des mois.

En mars, Zealand a conclu un partenariat de 5,3 milliards de dollars avec Roche ROG.S pour développer et commercialiser son principal médicament expérimental contre l'obésité, le petrelintide.

La société, dont les actions sont en baisse de 28 % depuis le début de l'année, présente sa stratégie visant à lancer cinq médicaments contre l'obésité et le métabolisme d'ici 2030 lors d'une journée des marchés financiers à Londres jeudi.

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS AMAIGRISSANTS EN PLEIN ESSOR

Le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids, dont les analystes estiment qu'il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie, est actuellement dominé par les médicaments qui imitent l'hormone intestinale GLP-1, notamment le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et le Wegovy de son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le candidat médicament de Zealand, le petrelintide, qui cible l'hormone pancréatique amyline, a montré des effets secondaires gastro-intestinaux moins nombreux et moins graves dans les premiers essais que le Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound d'Eli Lilly.

"Le Saint-Graal n'est pas seulement la perte de poids, c'est le maintien agréable du poids à long terme", a déclaré Steensberg, citant des données réelles montrant que plus de la moitié des personnes qui arrêtent de prendre des médicaments GLP-1 dans l'année reprennent du poids.

Steensberg a déclaré que de nombreuses personnes prenant des médicaments GLP-1 déclarent "fuir la nourriture" et ne plus apprécier un verre de vin rouge.

ZEALAND VISE UN "MÉDICAMENT DE PREMIER CHOIX"

"Avec l'amyline, nous pensons que nous avons une catégorie différente: vous avez toujours faim, mais vous vous sentez rassasié avec une portion plus petite. C'est une expérience complètement différente. Nous pensons qu'elle incitera les gens à poursuivre leur traitement et qu'elle leur permettra d'en tirer de réels bénéfices pour leur santé"

Les données de l'essai de mi-parcours pour le pétrelintide sont attendues pour le premier trimestre 2026. Une étude préliminaire publiée l'année dernière a montré qu'une dose élevée du médicament réduisait le poids de 8,6 % en moyenne après 16 doses hebdomadaires.

Zealand vise à faire du petrelintide un "médicament de base de premier choix" pour les personnes qui souhaitent perdre du poids et ne pas le reprendre, a déclaré Steensberg.

L'entreprise a déclaré qu'elle ouvrirait un site de recherche à Boston combinant son expertise en matière de médicaments peptidiques avec des outils de découverte pilotés par l'IA. Le site fera progresser une plateforme de petites molécules orales que Zealand développera avec la société de biotechnologie chinoise OTR Therapeutics pour permettre la découverte de nouveaux médicaments, dans le cadre d'un partenariat annoncé jeudi.

La concurrence est féroce dans le domaine des médicaments amaigrissants, Zealand n'étant pas la seule entreprise à faire la course au lancement de nouveaux médicaments amaigrissants, tandis que Novo et Lilly pourraient être confrontés à la concurrence des génériques aux États-Unis d'ici cinq ans.