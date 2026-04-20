Zalando s'appuie sur ses hubs existants pour se développer sur des marchés connexes
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:02
Afin de mieux pénétrer le marché portugais, le groupe berlinois explique avoir choisi de ne pas construire de nouvelles infrastructures massives sur place, mais plutôt de maximiser son réseau européen en utilisant son centre logistique situé près de Madrid, qui fait office de "hub" stratégique.
Ce site est appelé à devenir le point central pour l'ensemble de la péninsule ibérique, y compris pour la connectivité de territoires isolés tels que les Açores ou Madère.
Le groupe allemand a indiqué vouloir s'appuyer sur la même stratégie pour desservir les îles grecques.
Le défi de l'insularité
Pour ce faire, l'entreprise berlinoise compte déployer des chaînes de transport dédiées reposant sur une intégration informatique approfondie avec des acteurs locaux.
L'objectif est d'assurer un suivi de colis ( tracking ) sans interruption, malgré la complexité des trajets maritimes et aériens nécessaires pour atteindre ces régions.
Au Portugal, la stratégie de Zalando reposera sur un partenariat étroit avec l'opérateur postal historique CTT (Correios de Portugal), couvrant aussi bien la livraison à domicile que les points de retrait et les casiers automatiques ( lockers ).
En combinant la puissance de ses grands centres logistiques européens et l'expertise de transporteurs locaux, Zalando entend s'imposer sur ces nouveaux marchés sans compromettre ses délais de livraison, un facteur critique de succès dans l'e-commerce de mode.
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