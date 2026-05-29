Yum Brands en hausse après l'annonce de négociations exclusives en vue de la vente de Pizza Hut à LongRange Capital

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29 mai - ** Les actions de Yum Brands YUM.N , la société mère de KFC, ont progressé de 3,7 % pour atteindre 153,47 dollars en séance après la clôture

** La société serait en pourparlers exclusifs en vue de vendre sa chaîne Pizza Hut à LongRange Capital, selon une source proche du dossier

** Selon cette source, les deux parties avancent dans leurs discussions concernant un accord potentiel qui pourrait aboutir dans quelques semaines

** Il n'y a aucune garantie qu'un accord sera conclu, précise la source ** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 2,2 % depuis le début de l'année