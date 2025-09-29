 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
YouTube va payer 24,5 millions de dollars pour régler le procès sur la suspension du compte de Trump
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O , a accepté de payer 24,5 millions de dollars pour régler un procès que le président américain Donald Trump avait intenté contre la société à propos de la suspension de son compte après les émeutes du Capitole de janvier 2021, a-t-on appris lundi d'un dépôt de plainte au tribunal.

En juillet 2021, M. Trump a engagé des poursuites contre Twitter, désormais connu sous le nom de X, et Meta META.O , propriétaire de Facebook, ainsi que Google, société du groupe Alphabet, et leurs directeurs généraux, alléguant qu'ils avaient illégalement réduit au silence des points de vue conservateurs.

Meta et X ont accepté au début de l'année de payer pour régler les poursuites.

Dans le cadre de ce règlement, 22 millions de dollars seront versés au nom de M. Trump au Trust for the National Mall, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la construction d'une salle de bal d'une valeur de 200 millions de dollars que M. Trump est en train de construire à la Maison Blanche.

Le reste du règlement ira à d'autres plaignants dans l' affaire, dont l'American Conservative Union.

