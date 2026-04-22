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YouTube respecte les restrictions imposées par l'Indonésie en matière de médias sociaux, selon la ministre
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme vidéo YouTube s'est conformée aux restrictions imposées par l'Indonésie en matière de médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, a déclaré mercredi la ministre indonésienne des communications.

* YouTube, propriété de Google, a remis une "lettre de conformité" au ministre indonésien des communications, a déclaré la ministre Meutya Hafid lors d'une conférence de presse.

* Au début du mois, l'Indonésie avait envoyé à Google une lettre de réprimande parce que YouTube ne coopérait pas avec les restrictions imposées aux médias sociaux qui sont entrées en vigueur le mois dernier.

* En vertu de la nouvelle réglementation , l'Indonésie exige des entreprises de médias sociaux disposant de plateformes jugées à haut risque qu'elles désactivent les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans.

* YouTube a modifié l'âge minimum de ses lignes directrices pour le fixer à 16 ans, a indiqué Meutya.

* "YouTube a également présenté des plans pour désactiver ces comptes (de moins de 16 ans) et éliminera à l'avenir les publicités ciblant les enfants et les adolescents", a-t-elle ajouté.

* Danny Ardianto, responsable des affaires gouvernementales et de la politique publique pour YouTube en Asie-Pacifique, a déclaré lors de la même conférence de presse que l'entreprise "s'aligne sur l'engagement du gouvernement indonésien de continuer à soutenir la protection des enfants".

* D'autres entreprises de médias sociaux, telles que X, Bigo Live, Meta et TikTok, se sont conformées à la réglementation, a déclaré la ministre, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que Roblox suive bientôt.

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