YouTube résout le problème qui a brièvement affecté la diffusion de vidéos dans le monde entier
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 02:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la déclaration de YouTube sur la résolution du problème)

YouTube, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , a déclaré mercredi qu'il avait résolu un problème affectant les services de streaming vidéo pour plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde.

YouTube a indiqué dans un post sur X que les utilisateurs devraient désormais pouvoir lire des vidéos sur YouTube Music, YouTube TV et sa plateforme principale - sans préciser la cause du problème.

Au plus fort de l'incident, à 19 h 55 HE, 366 172 utilisateurs aux États-Unis avaient signalé des problèmes avec YouTube, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

Des milliers de pannes ont également été signalées au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, selon Downdetector.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

