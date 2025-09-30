YouTube paiera 24,5 millions de dollars pour régler le procès concernant la suspension du compte de Donald Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

YouTube, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , a accepté de payer 24,5 millions de dollars pour régler un procès que le président américain Donald Trump avait intenté à l'entreprise concernant la suspension de son compte après les émeutes du Capitole de janvier 2021, a-t-on appris lundi d'un dépôt au tribunal.

Cet accord fait de Google la dernière des trois grandes entreprises technologiques à résoudre les poursuites judiciaires intentées par Donald Trump en juillet 2021, qui les accusait de faire taire illégalement les points de vue conservateurs.

En juillet 2021, Donald Trump avait également poursuivi Twitter, désormais connu sous le nom de X, et Meta

META.O , propriétaire de Facebook, ainsi que Google, la société d'Alphabet, et leurs dirigeants.

Meta et X ont accepté au début de l'année de payer pour régler les poursuites.

Dans le cadre du règlement avec YouTube, 22 millions de dollars seront versés au nom de Donald Trump au Trust for the National Mall, une organisation à but non lucratif qui, selon le dossier, se consacre à la construction d'une salle de bal de 200 millions de dollars que Donald Trump est en train de construire à la Maison Blanche.

Les travaux de cette salle de 90 000 pieds carrés ( 8361,27 mètres carrés) devraient être achevés " bien avant " la fin du mandat de quatre ans de Donald Trump, en janvier 2029.

La somme restante sera versée à d'autres plaignants dans cette affaire, dont l'American Conservative Union, qui parraine la Conservative Political Action Conference, et l'auteure américaine Naomi Wolf.

YouTube n'a pas admis avoir commis de faute et ne modifiera pas ses produits ou sa politique dans le cadre de ce règlement.

Donald Trump n'a pas perdu son compte YouTube en 2021, mais il a été suspendu du téléchargement de nouvelles vidéos; son compte a été rétabli en 2023.

En janvier, Meta a accepté de payer environ 25 millions de dollars et X a payé environ 10 millions de dollars en février pour régler des poursuites similaires intentées par Donald Trump.

Le règlement de Meta a affecté 22 millions de dollars à un fonds destiné à la future bibliothèque présidentielle de Trump à Miami, en Floride.