YouTube indique qu'une panne affecte ses utilisateurs
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour après la déclaration de YouTube)

YouTube GOOGL.O a déclaré mardi que certains utilisateurs rencontraient des problèmes d'accès à la plateforme de partage de vidéos, après que le site web de suivi des pannes Downdetector a signalé des pannes mondiales.

"Nous sommes conscients que certains d'entre vous rencontrent des problèmes pour accéder à YouTube en ce moment. Nos équipes sont au courant et nous fournirons des mises à jour dès que nous en aurons", a déclaré YouTube.

Selon Downdetector, plus de 150 000 pannes ont été signalées aux États-Unis à 21 heures (heure de l'Est), alors que plus de 320 000 utilisateurs étaient concernés une heure plus tôt.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

Selon Downdetector, YouTube était également confronté à des problèmes dans des pays tels que l'Inde, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Mexique.

