Yotta Capital recrute un directeur de Meridiam

(NEWSManagers.com) - Yotta Capital Partners vient de recruter Christophe Gegout comme managing director. Cet ex-conseiller de Christine Lagarde au Ministère de l'Economie (2007-209) était dernièrement directeur des investissements senior chez Meridiam.

Entre 2009 et 2018, il fut directeur financier puis directeur général adjoint du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), et président du comité d'investissement de cette même institution.