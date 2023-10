Yomoni franchit le cap du milliard d’euros d’encours

Elle remporte son pari. Alors qu’elle souffle sa huitième bougie, la fintech Yomoni peut s’enorgueillir d’avoir atteint le milliard d’euros d’encours sous gestion, son objectif depuis sa création en 2015. «Beaucoup n’y croyaient pas, y compris dans nos équipes, mais ça a été notre cap pendant tout ce temps», a appuyé son dirigeant Sébastien d’Ornano lors d’une conférence de presse. Il a toutefois reconnu que cela leur a pris «un peu plus de temps que prévu» et se fixe à présent trois ans pour atteindre 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Diversification est mère de sûreté

Pour y arriver, Yomoni compte se développer sur deux segments stratégiques : la clientèle aisée et les personnes morales. « Nos nouveaux clients nous confient environ 10.000 euros à l’entrée, ce qui représente environ 10% à 15% de leur patrimoine financier, alors que les ménages les plus aisés mettent des plus gros tickets », a expliqué Sébastien d’Ornano. A date, sa société revendique 53.000 clients, toutes solutions d’épargne confondues (assurance vie, PER, compte titre et PEA).

Pour séduire ces investisseurs fortunés, le gérant d’épargne a entamé sa diversification. Lui qui ne jurait que par les ETF depuis ses débuts s’est converti au non-coté fin 2022, en intégrant l’offre d’Altaroc à ses comptes titres . En mai dernier, il s’est également lancé dans l’immobilier, en créant Yomoni Immobilier , une société civile immobilière (SCI) avec la société de gestion Keys REIM. Une offre lancée in extremis avant que la pierre papier ne commence à inquiéter.

Passée jusque-là entre les mailles du filet, Yomoni Immobilier ne présente ni frais d’entrée, ni frais de sortie. Or, ces derniers permettent souvent de calmer les ardeurs des investisseurs qui voudraient sortir précipitamment au risque de créer des goulots d’étranglement pour la société de gestion. Interrogé sur ce point, Sébastien d’Ornano souligne la jeunesse de sa SCI et indique avoir « appris des anciens» : « Le véritable sujet selon moi est la gestion de la collecte. C’est ce que nous avons appris des problèmes que rencontrent aujourd’hui des SCPI et SCI historiques. Le contexte est bon pour une jeune SCI qui peut se positionner en position d’acquisition sur un marché qui est favorable aux acheteurs ». Le dirigeant ajoute également que la SCI a la possibilité d’activer des gates en cas de besoin. Yomoni Immobilier devrait terminer l’année avec 50 millions d’euros collectés (40 millions déjà récoltés à date). Des investissements en SCPI ont déjà été réalisés et deux actifs immobiliers seraient dans le pipe .

En parallèle des particuliers, Yomoni veut aussi se renforcer sur les personnes morales, notamment pour les PER Pro. Une offre que la société de gestion propose déjà, mais dont la souscription n’est pas entièrement dématérialisée. Son objectif est d’aller désormais plus loin, en développant un parcours 100% digital comme pour ses offres aux investisseurs privés.

Profils CSP+

En ciblant la clientèle professionnelle et celle plus aisée, Yomoni semble s’éloigner un peu de son objectif de démocratisation de l’épargne. Le profil de ses nouveaux clients rajeunit, mais reste très majoritairement des CSP+. « Nous rajeunissons plus que nous ne démocratisons, reconnait Sébastien d’Ornano . Nous avons atteint un stade de maturité suffisant pour servir ces deux segments, mais nous n’avons pas forcément les moyens d’en adresser d’autres ». Il précise que Yomoni conservera son ticket d’entrée à 1.000 euros sans pour autant mobiliser ses forces pour tenter de séduire une clientèle plus populaire. Les 25 millions d’euros qu’elle a levés fin 2022 devraient lui permettre de renforcer ses équipes, notamment en recrutant une dizaine de conseillers supplémentaires, pour 16 actuellement.

Et bien que les classes populaires ne soient pas forcément son dada, elle lancera un nouveau spot publicitaire télé en fin de semaine sur France Télévisions avec… Michel Polnareff.

Gaétan Pierret