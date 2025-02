Yomoni : collecte nette record de 32,7 milliards d’euros pour les ETF en janvier

Yomoni souligne que 23 nouveaux produits ont été lancés le mois dernier. La majorité concerne les ETF actions, qui comptent 12 nouveaux entrants, tandis que 6 ETF obligataires, 1 ETF sur les matières premières et 4 ETF d'allocation viennent compléter l'offre. Amundi s'est en particulier distingué, avec 7 nouveaux ETF, dont 3 obligataires et 4 ETF dits "Life Cycle".

(AOF) - " Avec une collecte nette de 32,7 milliards d'euros, le mois de janvier 2025 prolonge l'excellente tendance observée sur le marché des ETF, " signale Yomoni dans la dernière livraison de son " Observatoire des ETF ". Cette collecte dépasse celle de décembre 2024, qui était déjà record. Si toutes les classes d'actifs ont enregistré un flux d'argent positif, les actions se sont distinguées avec un peu plus de 24 milliards d'euros de collecte.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.