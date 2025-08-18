Yext bondit alors que le directeur général propose de racheter l'entreprise

18 août - ** Les actions de la plateforme de visibilité de marque Yext YEXT.N en hausse de 8,7 % à 8,79 $ en pré-commercialisation

** Le directeur général de Yext, Michael Walrath, soumet une proposition d'acquisition de la partie de la société qu'il ne possède pas encore pour 9 dollars par action

** Le prix de l'offre représente une prime de 11,2 % par rapport au cours de clôture de vendredi de 8,09 $

** Walrath possède 2,8 % des actions de la société, selon les données de LSEG; la proposition évalue la société à 1,1 milliard de dollars

** La société déclare que le conseil d'administration a formé un comité spécial d'administrateurs indépendants pour évaluer la proposition

** À la lumière de la proposition, Yext déclare qu'elle retire ses prévisions pour le reste de l'année fiscale 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 27 % cette année