Yen : risque accru d'intervention

(AOF) - Le dollar gagne 0,07% à 151,357 yens en fin d'après-midi. "Les acteurs du marché se méfient du risque accru d'intervention à l'approche des vacances de Pâques, période pendant laquelle les marchés sont moins liquides, ce qui rend plus risqué le maintien des positions vendeuses sur le yen", explique MUFG. "Le secrétaire général du cabinet japonais, M. Hayashi, a réaffirmé cette nuit que son pays surveillait de très près les mouvements de change et qu'il n'excluait aucune option contre les mouvements excessifs".

