Yémen-Des frappes israéliennes ont touché la capitale Sanaa
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 16:42

L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir lancé des frappes sur Sanaa, capitale du Yémen, deux jours après que les Houthis ont lancé un missile sur Israël.

L'armée israélienne a déclaré que ses frappes ont visé un complexe militaire abritant le palais présidentiel, deux centrales électriques et un site de stockage de pétrole.

"Les frappes ont été menées en réponse aux attaques répétées des terroristes Houthis contre l'Etat d'Israël et ses civils, dont les lancements de missiles sol-sol et de drones sur le territoire israélien ces derniers jours", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.

Les frappes ont fait au moins deux morts et cinq blessés, selon l'agence de presse Saba, contrôlée par les Houthis.

Vendredi, les Houthis ont dit avoir lancé un missile balistique en direction d'Israël. Un dirigeant de l'armée de l'air israélienne a déclaré dimanche que le missile transportait certainement plusieurs sous-munitions "destinées à exploser à l'impact".

"C'est la première fois qu'un tel missile est lancé depuis le Yémen", a ajouté le dirigeant militaire.

Alliés de l'Iran, les Houthis ont lancé des attaques sur des navires en mer Rouge en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, sous le feu israélien depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Abdul Qader al-Murtada, un membre de haut rang des Houthis, a dit dimanche que les attaques israéliennes avaient pour but de "projeter une fausse image de victoire".

"(Israël) doit savoir que nous n'abandonnerons pas nos frères à Gaza, peu importe les sacrifices", a-t-il écrit sur X.

(Reportage de Mohammed Ghobari, Jaidaa Taha et Maayan Lubell; version française Zhifan Liu)

