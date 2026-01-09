Yara vise un flux de trésorerie disponible supplémentaire de 350 millions de dollars d'ici à 2030

Yara vise une augmentation de 600 millions de dollars de son flux de trésorerie disponible d'ici 2030

Yara prévoit un partenariat avec Air Products pour ses projets américains dans le domaine de l'ammoniac

La suspension du CBAM par l'UE pourrait avoir un impact sur les projets américains de Yara

Le producteur norvégien d'engrais Yara

YAR.OL vise à augmenter son flux de trésorerie disponible de 350 millions de dollars supplémentaires d'ici 2030, en se concentrant sur la croissance des bénéfices de base, a déclaré la société vendredi lors d'une présentation aux investisseurs.

La firme basée à Osloa précisé que cet objectif faisait partie d'un plan plus large visant à augmenter le flux de trésorerie disponible de plus de 600 millions de dollars entre 2024 et 2030, dont 250 millions de dollars ont déjà été atteints.

Yara a également déclaré qu'elle continuerait à investir dans la croissance de l'ammoniac à faible coût et à faibles émissions, y compris potentiellement un partenariat avec Air Products APD.N dans le cadre d'un plan visant à combiner les projets d'ammoniac à faibles émissions des entreprises aux États-Unis et en Arabie saoudite.

Yara est l'une des nombreuses entreprises qui augmentent leurs investissements aux États-Unis, car les entreprises essaient decompenser l' impact des droits de douane américains sur les biens importés.

L'action de Yara était en hausse de 1% à 11:45 GMT.

MÉCANISME D'AJUSTEMENT AUX FRONTIÈRES POUR LE CARBONE DE L'UE

Yara a déclaré que ses projets aux États-Unis pourraient être affectés si l'Union européenne suspendait ou annulait le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM).

La Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle réduirait les droits d'importation pour certains engrais et qu'elle ferait avancer une loi qui pourrait permettre des suspensions temporaires de la taxe carbone aux frontières de l'UE.

"Le CBAM n'est ni suspendu ni annulé. Il est toujours en vigueur", a déclaré M. Holsether, ajoutant que "nous ne sommes pas obligés d'avoir de l'ammoniac bleu ou de l'ammoniac vert. Nous pourrions également opter pour l'ammoniac gris et utiliser le même système, mais cela irait à l'encontre de l'orientation de l'Europe vers la décarbonisation"

Contrairement aux méthodes de production traditionnelles, l'ammoniac propre est fabriqué avec peu ou pas d'émissions de CO2, soit à partir d'énergies renouvelables (ammoniac "vert"), soit à partir de gaz naturel avec piégeage et stockage du carbone (ammoniac "bleu").