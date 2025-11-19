Yann LeCun quitte Meta et lance une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yann LeCun, l'une des figures fondatrices de l'intelligence artificielle moderne et l'un des pivots de Meta Platforms META.O , a annoncé mercredi qu'il prévoyait de quitter l'entreprise à la fin de l'année pour lancer une nouvelle start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Depuis plus de dix ans, LeCun joue un rôle clé dans les ambitions de Meta en matière d'intelligence artificielle. Il a rejoint l'entreprise en 2013 pour créer Facebook AI Research (FAIR), le laboratoire interne qui a contribué à faire de Meta l'un des leaders de l'IA.

En 12 ans, il a occupé pendant cinq ans le poste de directeur fondateur de FAIR et pendant sept ans celui de scientifique en chef de l'IA de l'entreprise, guidant les percées dans l'apprentissage profond, la vision par ordinateur et la modélisation du langage à grande échelle qui sous-tendent des produits tels que les recommandations Instagram et les systèmes d'IA génératifs de Meta.

Il a développé une forme précoce de réseau neuronal artificiel qui imite la façon dont l'œil et le cerveau humains traitent les images - une technologie qui est devenue plus tard l'épine dorsale de la reconnaissance d'image moderne et de la GenAI.

Yann LeCun, âgé de 65 ans, a déclaré que sa nouvelle entreprise poursuivrait la recherche sur l'intelligence artificielle avancée (AMI) - un projet qu'il a développé en collaboration avec des collègues du FAIR et de l'université de New York, où il enseigne.

L'informaticien a déclaré qu'il donnerait plus de détails sur sa nouvelle entreprise à une date ultérieure, mais il a ajouté que Meta serait un partenaire dans l'entreprise, reflétant ce qu'il a appelé "l'intérêt et le soutien continus" de l'entreprise pour les objectifs à long terme d'AMI.

"La création de FAIR est la réalisation non technique dont je suis le plus fier", a-t-il écrit. "L'impact de FAIR sur Meta, le domaine de l'IA et le monde en général a été spectaculaire."

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, et Andrew Bosworth, directeur de la technologie, ont tous deux reconnu à Yann LeCun le mérite d'avoir jeté les bases de l'infrastructure actuelle de Meta en matière d'IA, et notamment de ses modèles Llama à code source ouvert, qui sont devenus la pierre angulaire de la communauté mondiale de la recherche en IA.

LeCun est largement considéré comme l'un des "parrains" de l'apprentissage profond, aux côtés de Geoffrey Hinton et de Yoshua Bengio - un trio qui a remporté le prix Turing 2018, souvent appelé le prix Nobel de l'informatique.