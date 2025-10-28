Xylem relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande d'équipements de traitement de l'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Xylem XYL.N a relevé mardi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur une demande soutenue pour ses équipements de traitement de l'eau, tout en dépassant les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre.

Les actions de la société ont augmenté de 2,7 % dans les échanges avant bourse.

"L'équipe a réalisé un nouveau trimestre solide, dépassant les attentes grâce à une exécution disciplinée sur une dynamique commerciale continue", a déclaré le directeur général Matthew Pine dans un communiqué.

Xylem prévoit maintenant que le bénéfice ajusté par action pour 2025 se situera entre 5,03 et 5,08 dollars, contre une prévision précédente de 4,70 à 4,85 dollars.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en 2025, alors qu'elle tablait auparavant sur un chiffre d'affaires compris entre 8,90 et 9 milliards de dollars.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à des bénéfices de 4,84 $ par action et à des ventes de 8,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de l'unité d'infrastructure de l'eau de Xylem, qui vend des produits tels que des pompes pour l'eau et les eaux usées, s'est élevé à 656 millions de dollars au cours du trimestre rapporté, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 644,4 millions de dollars.

Son unité d'eau appliquée, qui vend des pompes, des vannes et d'autres équipements, a enregistré des ventes de 456 millions de dollars, inférieures aux attentes de 462,68 millions de dollars.

Sur une base ajustée, Xylem a gagné 1,37 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise gagne 1,23 $ par action.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 2,27 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 2,22 milliards de dollars.