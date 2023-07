XinRong Medical réalise une large commande de produits PediGuard® et investit au capital de SpineGuard pour déployer la technologie DSG® en Chine

Pour toute question sur les modalités de vote, vous pouvez contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail : spineguard@newcap.eu.



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et XinRong Medical Group, un des leaders de la medtech chinoise, annoncent aujourd'hui la réalisation d’une large commande de produits PediGuard et la finalisation de l’augmentation de capital, destinée principalement à financer l’homologation de l’ensemble du portefeuille de produits de SpineGuard par la NMPA (National Medical Product Administration) en Chine.