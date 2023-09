Xilam: le titre voit rouge après des résultats décevants information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - Le studio français d'animation Xilam chute lourdement en Bourse ce vendredi dans le sillage de résultats semestriels en baisse et jugés décevants par les analystes, conséquence de ses investissements importants.



Le créateur de contenus, à l'origine de franchises telles que 'Oggy et les cafards' ou 'Zig & Sharko', a fait état hier soir d'un résultat opérationnel courant de 2,2 millions d'euros au 1er semestre, contre 4,8 millions d'euros un an plus tôt.



Sa marge opérationnelle courante s'est tassée à 10,5%, à comparer avec 27,1% sur le premier semestre de l'exercice 2022.



Son chiffre d'affaires s'est pourtant inscrit en forte hausse, signant une progression de 28% à 18,1 millions d'euros grâce au succès de son positionnement sur le marché porteur de la production ado-adultes.



Dans son communiqué, Xilam explique la baisse de ses résultats par des investissements stratégiques visant à préparer la croissance future, en particulier sur le segment porteur ado-adultes.



Il s'agit principalement d'investissements de structure (IT, talents, management) nécessaires pour accroître les capacités de production et monter en gamme.



Le studio, qui estime que ses frais fixes devraient avoir progressé de 20% entre 2021 et 2023, précise qu'il prévoit d'investir environ 40 millions d'euros cette année, en nette progression par rapport à 2022 (36,3 millions).



Suite à cette publication, les analystes d'Euroland indiquent avoir fortement revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre, ramené de 42 à 30 euros.



'Notre vision positive du dossier n'est pas encore entamée mais nous regrettons toutefois le manque d'anticipation et de pilotage de la part de la direction, même si nous comprenons la complexité et la volatilité inhérentes au modèle économique de Xilam', expliquent-ils.



Depuis le début de l'année, le titre Xilam a perdu près de 59% de sa valeur en Bourse.