Xilam: le titre grimpe, la génération de trésorerie rassure

(CercleFinance.com) - Le titre Xilam grimpe de plus de 12% vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats annuels 2023 marqués par une génération de trésorerie bien plus solide que prévu.



Le studio d'animation dit avoir dégagé l'an dernier un flux de trésorerie disponible (free cash flow) record de 12,6 millions d'euros lui ayant permis d'afficher, en fin d'exercice, une trésorerie nette de 3,8 millions d'euros.



Cette amélioration a par ailleurs conduit à une forte réduction de l'endettement financier net, ramené à 7,3 millions d'euros, contre 15,9 millions un an plus tôt.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 5,1 millions d'euros, plus que doublé par rapport à celui de l'exercice 2022.



Malgré un chiffre d'affaires 2024 prévu en forte baisse, le groupe maintient sa prévision d'un résultat opérationnel courant proche de l'équilibre cette année.



'Comme annoncé depuis six mois à la suite de l'annulation de deux séries d'envergure, 2024 sera un exercice de transition', réagissent les analystes d'Euroland dans une note.



'Nous espérons par ailleurs que le groupe saura rapidement se hisser au niveau de ses ambitions, celles d'un retour à une croissance pérenne et rentable', ajoutent-ils.



Euroland maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de huit euros en l'absence de catalyseurs sur le titre à horizon 12 mois, tout en disant rester à l'affut de signaux 'positifs'.



A 11h45, l'action signait avec un gain de plus de 12% l'une des plus fortes progressions d'un marché parisien en repli de 1,5%. Si elle affiche une progression de 12% depuis le 1er janvier, son repli sur les 12 derniers mois atteint encore 83%.





