Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xilam: le repli se poursuit après le sévère avertissement information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - L'action Xilam a ouvert en baisse lundi, poursuivant son repli après l'avertissement qui s'était soldé par une chute de plus de 50% du titre vendredi.



Un mois après la publication de résultats semestriels décevants, le studio d'animation français a annoncé jeudi soir qu'il anticipait désormais un chiffre d'affaires en baisse en 2024.



La société a également suspendu les objectifs de son plan stratégique, qui visait des produits d'exploitation de 80 millions d'euros à horizon 2026.



Dans un communiqué, le groupe créé par Marc du Pontavice a justifié sa prudence par la contraction des commandes des plateformes américaines de streaming sur le segment enfants.



'(Nous) commençons à fortement douter (1) du potentiel de croissance du groupe à court et moyen termes et (2) de sa capacité à allier renouvellement et création de valeur', s'inquiètent ce matin les analystes d'Euroland.



Le bureau d'études indique avoir dégradé en conséquence sa recommandation sur le titre à 'neutre', contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours revu à la baisse de 30 à huit euros.



Dans sa note, la société de Bourse parisienne estime que 'la thèse d'investissement et la valorisation de la société sont très fortement impactées par ces nouvelles'.



Euroland déplore par ailleurs l'absence 'presque totale' de catalyseurs sur le titre à 12/18 mois, hors éventuel rebond technique.



A la Bourse de Paris, l'action Xilam ne se redressait pas lundi matin, cédant au contraire 5% supplémentaires après avoir vu son cours s'écrouler de plus de 58% sur la seule séance de vendredi.





Valeurs associées XILAM ANIMATION Euronext Paris -8.37%