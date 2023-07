Xilam Animation : produits d’exploitation semestriel en hausse de 7%

(AOF) - Xilam Animation a enregistré au premier semestre 20,6 millions d’euros de produits d’exploitation, en progression de 7%. Le chiffre d’affaires, hors subventions, de la société de production et de distribution de programmes d’animation a bondi de 25% à 17,66 millions d’euros, soutenu par le bond de 44% à 13,95 millions d’euros du chiffre d’affaires nouvelles productions et développements. Les subventions ont diminué de 33% et s'élèvent à 2,3 millions, compte tenu de la baisse de l'activité de production propriétaire au profit de l'activité prestation.

Pour les mêmes raisons, le crédit d'impôt à l'audiovisuel est en baisse de 38% et se monte à 0,6 million d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.