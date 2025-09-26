Xilam Animation : la perte nette se creuse au premier semestre

(AOF) - Xilam Animation a vu sa perte nette part du groupe s'accroître au premier semestre, passant de 956000 euros a 2,53 millions d'euros. Idem pour la perte opérationnelle qui est passée de 1,31 million à 2,41 millions d'euros. La société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation a vu son chiffre d'affaires chuter de 64%, à 4,20 millions d'euros. Le free cash-flow ressort à -1,6 million contre 2,7 millions au premier semestre 2024.

Le montant de la trésorerie ressort à 3,9 millions d'euros au 30 juin 2025.

Depuis le 19 septembre, le titre Xilam est coté sur le marché Euronext Growth Paris afin de bénéficier ainsi d'un cadre réglementaire plus souple adapté à son statut boursier actuel.

Pour assurer la croissance de son chiffre d'affaires en 2026-2027, le groupe annoncera dans les prochains mois la mise en production de plusieurs nouvelles séries ainsi qu'un nouveau long métrage.

AOF - EN SAVOIR PLUS