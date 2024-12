Xerox rachète Lexmark

AOF - EN SAVOIR PLUS

Xerox prévoit de financer l'acquisition à l'aide d'une combinaison de liquidités et d'un financement par emprunt. Parallèlement à ce financement, le conseil d'administration de Xerox a approuvé une modification de la politique de dividende visant à réduire le dividende annuel de Xerox de 1 dollar par action à 50 cents par action à compter du dividende qui devrait être déclaré au premier trimestre de 2025.

Plus de 200 millions de dollars de synergies de coûts devraient être réalisés dans les deux ans suivant la finalisation de l'opération. Celle-ci est prévue pour le second semestre 2025.

(AOF) - Xerox a annoncé aujourd'hui qu'elle avait convenu d'acquérir Lexmark International auprès de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Centre dans le cadre d'une opération de 1,5 milliard de dollars, dettes comprises. Le spécialiste des imprimantes avait été racheté en 2016 par un consortium dirigé par le chinois Apex Technology. La transaction devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action et du flux de trésorerie disponible.

