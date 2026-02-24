Xcel Energy alimentera le nouveau centre de données de Google dans le Minnesota

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Xcel Energy XEL.O a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec Google GOOGL.O pour alimenter le nouveau centre de données du géant de la technologie à Pine Island, dans le Minnesota, tout en apportant 1 900 mégawatts de nouvelle énergie propre au réseau.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait augmenter rapidement cette année et l'année prochaine, sous l'effet de la construction rapide de centres de données pour les services d'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, ainsi que de la transition des foyers et des entreprises vers le chauffage et le transport électriques.

Pour répondre à cette demande croissante, les services publics ont investi des milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique du pays, bien que cela ait suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des factures des clients.

Xcel a déclaré que le projet n'entraînerait pas d'augmentation des coûts pour les clients existants, car Google paiera tous les coûts de son nouveau service, conformément aux exigences réglementaires et législatives du Minnesota pour les grandes charges.

La société a déclaré que le projet ajouterait 1 400 MW de nouvelle capacité d'énergie éolienne, 200 MW d'énergie solaire et 300 MW de stockage d'énergie de longue durée. En outre, il y aura un investissement de 50 millions de dollars dans le programme Capacity*Connect de Xcel.

Google, la société d'Alphabet, a redoublé d'efforts pour sécuriser les sources d'énergie de ses centres de données à travers le pays.

Plus tôt dans la journée, AES Corp AES.N a signé un accord de 20 ans avec la société pour fournir de l'énergie au nouveau centre de données du géant américain de la technologie prévu dans le comté de Wilbarger, au Texas.

La semaine dernière, la société d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N a déclaré avoir conclu un contrat d'achat d'électricité géothermique à long terme avec NV Energy pour soutenir les activités de Google dans le Nevada.