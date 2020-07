Communiqué de presse

Bruxelles, le 7 juillet 2020

Xavier Pichon nommé CEO d'Orange Belgium

Le conseil d'administration d'Orange Belgium a décidé de nommer Xavier Pichon CEO d'Orange Belgium à compter du 1er septembre 2020.

Xavier Pichon compte 20 ans d'expérience comme membre du comité exécutif de grands groupes. Il a commencé sa carrière en 1990 en tant que responsable financier au sein du groupe Bouygues, puis a occupé un poste d'audit et de conseil à Calan Ramolino/Salustro Reydel avant de rejoindre Orange en 1998 où il a occupé plusieurs fonctions, dont celle de Directeur financier chez Orange France et Group Head of Investor Relations. Son dernier poste fut celui de Directeur Général Adjoint d'Orange France, chargé des finances, de la stratégie, de la transformation et du développement. Il y a codirigé l'une des transformations les plus réussies d'un opérateur de télécommunications à ce jour. Il a été Président et membre du conseil d'administration de différentes filiales d'Orange. Il a rejoint le Boston Consulting Group (BCG) en octobre 2018 à Paris, puis à Sydney en Australie et a été un membre clé de TMT Practice, se concentrant globalement sur les transformations à grande échelle. Xavier est reconnu pour ses solides compétences en matière de gestion, sa profonde expertise en stratégie d'entreprise et sa grande expérience des relations avec les investisseurs et les parties prenantes.

Johan Deschuyffeleer, président du conseil d'administration d'Orange Belgium, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Xavier Pichon comme nouveau CEO. Avec ses 20 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications et son intérêt marqué pour la finance, les technologies de pointe et la transformation, Xavier a une excellente compréhension du secteur des télécommunications et de son modèle opérationnel. En accomplissant une transformation numérique en Belgique, Xavier apportera toute son expérience au plus haut niveau du groupe afin de faire d'Orange Belgium un opérateur plus digital et plus agile qui garde ses clients au cœur de sa stratégie. »

Commentant l'annonce, Ramon Fernandez, directeur général adjoint d'Orange, Finance, Performance et Europe, ajoute : « L'expertise et les compétences étendues de Xavier seront essentielles pour poursuivre la voie du succès empruntée par Orange Belgium sous la direction de Michaël Trabbia, qui vient d'être nommé directeur de la technologie et de l'innovation du groupe Orange. Je tiens à remercier une nouvelle fois Michaël pour sa contribution essentielle à la croissance d'Orange Belgium, définie notamment par sa stratégie de « Bold challenger », et à souhaiter la bienvenue à Xavier dans notre équipe. »

À l'annonce de sa nomination, Xavier Pichon a déclaré : « C'est avec joie et fierté que je succède à Michaël Trabbia à mon retour au sein du groupe Orange, dont le travail, avec le comité exécutif, est un exemple de transformation particulièrement réussie, et qui a su relever les défis dans un marché très dynamique et compétitif. Cette réussite a permis à Orange Belgium de remplir avec succès des missions essentielles en termes de connectivité et de services malgré la crise sans précédent que nous connaissons actuellement. Je tiens à remercier le président du conseil d'administration, Johan Deschuyffeleer, et ses membres, Stéphane Richard, Gervais Pellissier et Ramon Fernandez, pour la confiance qu'ils me témoignent. Notre priorité, avec le soutien du conseil d'administration et de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, sera de poursuivre cette stratégie qui porte ses fruits depuis trois ans maintenant.»

Xavier Pichon a 53 ans, il est français et diplômé de l'École de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Il est marié et père de 5 enfants.

À propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu'opérateur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Son réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).



