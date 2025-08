X-FAB: relèvement des prévisions de CA annuel information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - X-FAB indique revoir à la hausse ses prévisions annuelles concernant le chiffre d'affaires, attendu pour 2025 à hauteur de 840 à 870 millions de dollars, en maintenant la marge d'EBITDA annoncée de 24 à 27%.



Sur son deuxième trimestre, il publie un BPA au point mort, à comparer à 0,15 dollar un an auparavant, mais un EBITDA en hausse de 7% par rapport à la même période en 2024 à 51,6 millions de dollars, soit une marge de 24%.



Le groupe de fonderie pour l'industrie des semi-conducteurs précise qu'en excluant l'impact lié aux normes IFRS 15, sa marge d'EBITDA aurait été de 24,3%, comparée à sa fourchette prévisionnelle de 22,5-25,5%.



Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5% à 215,3 millions de dollars, et en excluant l'impact lié aux normes IFRS 15, il aurait été de 218,3 millions, bien au-delà de sa fourchette prévisionnelle de 200-210 millions.





Valeurs associées X-FAB SILICON 6,3950 EUR Euronext Paris -2,59%