X-energy et Talen étudient le déploiement de petits réacteurs modulaires pour le marché de l'électricité PJM

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X-energy Reactor Company et Talen Energy

TLN.O ont convenu d'étudier le déploiement des petits réacteurs modulaires de X-energy en Pennsylvanie et sur le marché de l'électricité PJM, ont déclaré les entreprises jeudi. L'industrie nucléaire américaine connaît une renaissance après des années de stagnation, principalement en raison de l'augmentation de la demande d'énergie provenant de l'infrastructure informatique massive requise pour les systèmes d'intelligence artificielle.

* Dans le cadre de l'accord, X-energy et Talen prévoient des activités de développement de projets à un stade précoce, notamment des études de faisabilité, des évaluations de sites et la création d'un cadre d'exécution de projet.

* Le petit réacteur modulaire Xe-100 de X-energy peut être utilisé pour construire des centrales nucléaires de quatre à douze unités, chaque réacteur étant mis en service indépendamment, ce qui permet aux clients d'augmenter progressivement la capacité et d'aligner la production sur l'expansion de la charge, ont déclaré les entreprises.

* "Notre technologie des petits réacteurs modulaires est parfaitement adaptée pour répondre à ces opportunités de demande de manière fiable et sûre, avec l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour se déployer sur un large éventail de sites de projets", a déclaré Dinkar Bhatia, directeur commercial de X-energy.

* X-energy développe actuellement une nouvelle capacité nucléaire de plus de 11 gigawatts dans le cadre de partenariats commerciaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.