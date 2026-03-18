X de nouveau en service après une brève panne, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des paragraphes 1 et 2 avec l'atténuation de la panne)

La plateforme de médias sociaux d'Elon Musk, X, a été remise en service après une brève panne qui a touché des milliers d'utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon Downdetector.com.

Au plus fort de la panne, plus de 34 500 signalements de problèmes avec X ont été enregistrés, selon Downdetector, avant de redescendre à 845 signalements à 11h39 (heure de l'Est).

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources. Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car les rapports sont soumis par les utilisateurs.

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.