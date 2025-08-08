 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wynn manque ses estimations trimestrielles en raison de la faiblesse de ses activités à Macao
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de casinos Wynn Resorts

WYNN.O n'a pas répondu aux attentes de bénéfices du deuxième trimestre jeudi, en raison de l'atonie des activités à Macao.

Les actions de la société ont baissé de 2 % dans les échanges prolongés.

L'exploitant des établissements Wynn Palace et Wynn Macau a enregistré une baisse de 9,5 % du bénéfice d'exploitation ajusté de ses activités à Macao, à 253 millions de dollars, contre 280 millions de dollars il y a un an.

Cependant, la semaine dernière, des opérateurs de casinos comparables, Las Vegas Sands LVS.N et MGM Resorts MGM.N , ont fait état de la vigueur de leurs activités à Macao.

Wynn a déclaré que la tenue de VIP a eu un impact négatif sur les résultats à Macao.

"Nous progressons vers l'achèvement de notre projet Wynn Al Marjan Island aux Émirats arabes unis, où nous coulons le soixante et unième étage de la tour, après avoir conclu des partenariats clés dans le domaine de la restauration et des boissons, et accepté des conditions essentielles avec un certain nombre de locataires commerciaux de premier plan", a déclaré Craig Billings, PDG de Wynn.

Le conseil d'administration de Wynn a également annoncé un dividende de 25 cents par action.

Son bénéfice trimestriel ajusté de 1,09 $ par action est inférieur aux attentes de Wall Street, qui tablait sur 1,21 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 1,74 milliard de dollars, contre des estimations de 1,75 milliard de dollars.

Dividendes

Valeurs associées

LAS VEGAS SANDS
53,015 USD NYSE +0,57%
MGM RESORTS ITL
34,715 USD NYSE -1,04%
WYNN RESORTS
107,2300 USD NASDAQ +0,02%
