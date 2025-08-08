Wynn chute, la faiblesse de ses activités à Macao entraînant des bénéfices inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de l'opérateur de casino Wynn Resorts WYNN.O en baisse de 1,6 % à 106 $ avant l'ouverture du marché

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre de 1,09 $/action manque les estimations de 1,21 $/action - données compilées par LSEG

** Revenus de 1,74 milliard de dollars, légèrement inférieurs aux prévisions de 1,75 milliard de dollars, impactés par la faible demande de Macao

** 15 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; le prix cible médian est de 124 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, l'action a augmenté de 24,5 % par rapport à l'indice S&P 500 des casinos et des jeux .SPLRCCCGL , qui a augmenté de 1,5 %