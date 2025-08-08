 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 719,16
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wynn chute, la faiblesse de ses activités à Macao entraînant des bénéfices inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de l'opérateur de casino Wynn Resorts WYNN.O en baisse de 1,6 % à 106 $ avant l'ouverture du marché

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre de 1,09 $/action manque les estimations de 1,21 $/action - données compilées par LSEG

** Revenus de 1,74 milliard de dollars, légèrement inférieurs aux prévisions de 1,75 milliard de dollars, impactés par la faible demande de Macao

** 15 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; le prix cible médian est de 124 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, l'action a augmenté de 24,5 % par rapport à l'indice S&P 500 des casinos et des jeux .SPLRCCCGL , qui a augmenté de 1,5 %

Valeurs associées

WYNN RESORTS
107,2300 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank