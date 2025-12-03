Wyndham Hotels obtient une note "neutre" alors que Mizuho débute sa couverture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Mizuho initie une couverture sur Wyndham Hotels & Resorts WH.N avec une note "neutre" et un objectif de prix de 71 $

** L'objectif de prix représente une décote de 2,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la croissance nette à long terme du nombre de chambres de Wyndham est modérément inférieure à celle de ses pairs et dépend des accords d'affiliation et de la croissance de la Chine

** Mizuho prévoit que la Chine contribuera à 57% de la croissance des chambres en 2026, ce qui, selon elle, est dilutive pour le revenu par chambre disponible (RevPAR) et pour les frais, et manque de visibilité à long terme

** "Le RevPAR économique américain, l'un des plus grands marchés de WH, a été mis sous pression, et nous ne voyons pas de voie claire vers la reprise" - courtage

** Quatorze des 17 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; leur prévision médiane est de 95 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 27,5 % depuis le début de l'année