Wrightbus va équiper 420 bus avec les systèmes de batteries ZEN SLIM de Forsee Power

Paris, le 30 mai 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce la commande de 420 systèmes de batteries ZEN SLIM par Wrightbus, un des principaux constructeurs de bus zéro émission au Royaume-Uni.



Alors que Forsee Power a déjà équipé 1 200 bus électriques dans le monde, la croissance du marché s'accélère et l'expert des batteries consolide sa position de leader européen auprès de Wrightbus et d'autres constructeurs de bus mais aussi sur les marchés du tout-terrain, des véhicules légers et du ferroviaire.



« L'histoire de l'électrification des bus s'accélère. Nous avons commencé avec quelques unités par projet, puis des dizaines, maintenant des centaines, et bientôt des milliers. La flotte de véhicules équipés de nos batteries devrait plus que doubler dans les 12 à 18 prochains mois. Nous travaillons en partenariat avec Wrightbus depuis le début de cette aventure, et ce lien étroit a permis de comprendre en profondeur les besoins du marché et de développer la meilleure offre, en améliorant constamment nos technologies » explique Sébastien Rembauville-Nicolle, VP Business Development de Forsee Power.