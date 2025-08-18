 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 875,44
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

WPP : UBS abaisse légèrement son objectif de cours et reste à Vendre
information fournie par AOF 18/08/2025 à 16:28

(AOF) - WPP (-0,15%, à 375,50 pence) résiste à la Bourse de Londres après les commentaires d’UBS. Les analystes de la banque suisse ont abaissé de 4% leur prévision de bénéfice par action pour 2025 et de 2% pour 2026 après la publication des résultats semestriels dévoilés le 7 août dernier. Cette révision à la baisse reflète principalement une baisse de la croissance organique attendue pour l’exercice en cours de 4,5%, contre 4% précédemment, ainsi qu’une marge d’Ebit plus faible que prévu. Elle est désormais programmée à 13,8% en 2025, contre 14% auparavant.

En revanche, UBS a maintenu son objectif de flux de trésorerie disponible à 366 millions de livres sterling pour 2025, mais a revu à la baisse celui de l'année prochaine de 18%, à 341 millions de livres sterling.

Par conséquent, les analystes ont maintenu leur recommandation sur le titre WPP à Vendre, en abaissant leur cible de cours de 370 à 360 pence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WPP
4,360 EUR Tradegate -1,36%
WPP
377,650 GBX LSE +0,41%
WPP
4,9683 USD OTCBB 0,00%
