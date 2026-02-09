WPP restructure sa branche créative sur fond d'inquiétudes liées à l'IA
WPP conserverait ses marques phares, comme Ogilvy, VML et AKQA, mais entend simplifier son offre en renforçant l'intégration des services entre ses différentes entités.
Cette annonce intervient alors que l'action WPP a chuté de plus de 11% la semaine dernière, sur fond d'inquiétudes liées à l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur le secteur.
