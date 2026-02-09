 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WPP restructure sa branche créative sur fond d'inquiétudes liées à l'IA
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:08

WPP s'apprête à regrouper ses trois principales agences de publicité créative sous une nouvelle structure baptisée "WPP Creative", dans le cadre d'un plan de rationalisation qui doit être présenté plus tard ce mois-ci, rapporte le Financial Times.

WPP conserverait ses marques phares, comme Ogilvy, VML et AKQA, mais entend simplifier son offre en renforçant l'intégration des services entre ses différentes entités.

Cette annonce intervient alors que l'action WPP a chuté de plus de 11% la semaine dernière, sur fond d'inquiétudes liées à l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur le secteur.

Valeurs associées

WPP
270,800 GBX LSE +1,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STELLANTIS (Milan) : Baissier mais survendu
    STELLANTIS (Milan) : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : La situation technique est plutôt incertaine
    BAINS MER MONACO : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:30 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente avant des indicateurs américains attendus dans la semaine
    information fournie par AFP 09.02.2026 10:26 

    La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / ASTRID VELLGUTH )
    TotalEnergies fournira de l'électricité solaire à Google au Texas
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 10:23 

    TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité solaire pour alimenter des centres de données au Texas aux Etats-Unis pour un volume total de 28 TWh sur 15 ans, a annoncé lundi le géant pétro-gazier français. L'énergie proviendra de deux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank