WPP: prévisions revues à la baisse pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 09:58

(CercleFinance.com) - WPP publie un chiffre d'affaires de 7221 M£ au titre du 1er semestre, en hausse de 6,9% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt.



La multinationale de publicité et communication annonce un résultat d'exploitation de 306 M£, en recul de 43,2% sur un an, et un bénéfice avant impôts de 204 M£, en repli de 51,2%.



Le BPA ressort à 10,3 pence, en recul de 54,6% en un an.



Pour l'ensemble de l'exercice, WPP révise ses prévisions à la baisse, ciblant désormais une croissance comprise entre 1,5 et 3%, contre entre 3 et 5% précédemment.



'Notre performance au premier semestre a été résiliente avec une accélération de la croissance au deuxième trimestre dans toutes les régions, à l'exception des États-Unis [...]. À court terme, nous nous attendons à ce que le schéma d'activité du premier semestre se poursuive au second semestre', indique Mark Read, directeur général de WPP.



'L'IA sera fondamentale pour le succès futur de WPP et nous nous engageons à l'adopter pour stimuler la croissance et la valeur à long terme', a-t-il ajouté.