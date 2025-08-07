WPP: les revenus moins bons que prévu au deuxième trimestre
Le numéro un mondial du secteur dit avoir enregistré un chiffre d'affaires net de 2,54 milliards de livres sur le trimestre, soit une baisse de 12,6% en données publiées.
Dans son communiqué, WPP indique avoir notamment pâti de la décroissance organique de 8,3% de son activité dans les produits de grande consommation (PGC), un segment dont il est le leader avec des clients de la trempe d'Unilever ou Nestlé.
D'un point de vue géographique, le Royaume-Uni, en baisse de 6,5%, semble avoir particulièrement souffert de la situation.
Sur l'ensemble du premier semestre, sa marge opérationnelle s'est ainsi repliée à 8,2%, contre 11,5% un an plus tôt.
Ces performances tranchent avec celles de son rival français Publicis, qui a signé une croissance organique de 5,4% sur les six premiers mois de l'année, pour un taux de marge opérationnelle record de 17,4%.
WPP a quand même confirmé sa prévision pour l'ensemble de cette année, disant toujours prévoir désormais une décroissance de ses ventes annuelles dans une fourchette allant de 3% à 5% assortie d'une marge opérationnelle attendue en baisse de 0,50 à 1,75 point de pourcentage d'une année sur l'autre.
Le mois dernier, l'entreprise avait pris de court les investisseurs en annonçant une révision à la baisse de ses objectifs pour 2025, un avertissement qui s'était soldé par le limogeage de Mark Read, qui sera remplacé en septembre par Cindy Rose, une cadre de Microsoft spécialisée dans l'IA.
Autre élément préoccupant, son flux de trésorerie disponible ('free cash flow' ou FCF) est ressorti négatif à hauteur de 1,27 milliard de livres au premier semestre, à comparer avec une consommation de trésorerie plus limitée de 845 millions sur la même période de 2024.
Afin de se préserver un peu de flexibilité financière, le groupe a annoncé qu'il allait réduire de moitié son dividende semestriel, qui passera de 15 à 7,5 pence.
L'action WPP chutait de 3,6% après ces annonces jeudi matin en Bourse de Londres, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice FTSE 100, qui cédait au même moment 0,3%.
Le titre WPP perd désormais plus de 50% depuis le début de l'année tandis que Publicis abandonne 25%.
