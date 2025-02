WPP: le titre attaqué, résultats et prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 11:04









(CercleFinance.com) - L'action WPP est sévèrement attaquée jeudi matin à la Bourse de Londres, ce dernier ayant fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et de perspectives jugées décevantes.



Le titre du groupe britannique de publicité dévisse actuellement de plus de 16%, essuyant de loin la plus forte baisse du FTSE 100 qui avance de 0,1% dans le même temps.



Le géant de la communication a fait état ce matin d'une décroissance de 2,3% de son chiffre d'affaires à périmètre constant, déduction faite des coûts répercutés, au titre du 4ème trimestre.



Le consensus visait, au contraire, une croissance organique de l'ordre de 0,1%.



S'il dit avoir récemment remporté des budgets de groupes de premier plan tels qu'Amazon, J&J, Kimberly-Clark et Unilever, WPP évoque dans un communiqué les 'moindres dépenses discrétionnaires de ses clients'.



Pour son exercice 2025, le groupe dit prévoir une décroissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 2%, avec une amélioration de ses performances attendue sur la seconde partie de l'exercice.



'Nous pensons que le consensus de bénéfice va être revu à la baisse d'environ 5% suite à ces prévisions un peu faibles et à la hausse de son taux d'imposition', commentent les analystes d'UBS.



'Le fait que l'activité s'annonce surtout concentrée sur le second semestre devrait également être accueilli défavorablement', souligne le bureau d'études.





