 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 202,62
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

WPP lance un avertissement sur ses résultats, début de mandat ardu pour la DG
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:49

WPP WPP.L a lancé jeudi un avertissement sur son bénéfice jeudi après une baisse de 5,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, plus importante que prévu, soulignant le défi pour la nouvelle directrice générale Cindy Rose.

Le groupe publicitaire britannique a été affecté par la forte baisse de sa principale agence, WPP Media, au cours du trimestre.

WPP prévoit que son chiffre d'affaires, moins les coûts répercutés, reculera de 5,5% à 6% en 2025, ce qui représente une révision à la baisse par rapport à ses prévisions précédentes d'une baisse compris entre -3,0 et -5%, tandis que sa marge bénéficiaire d'exploitation globale devrait se situer autour de 13%, légèrement en-deçà de la limite inférieure de sa fourchette précédente.

Cindy Rose, ancienne cadre de Microsoft, a succédé à Mark Read le mois dernier. Ce dernier a quitté son poste après que WPP a perdu une série de gros clients et a été contraint de revoir à la baisse ses perspectives de bénéfices.

Cindy Rose a déclaré que WPP améliorerait son exécution et simplifierait "radicalement" son organisation interne.

"Nous allons élargir notre marché potentiel en nous concentrant davantage sur les solutions technologiques et d'entreprise", a-t-elle déclaré.

(Paul Sandle, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

WPP
321,150 GBX LSE -10,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank