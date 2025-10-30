WPP lance un avertissement sur ses résultats, début de mandat ardu pour la DG

WPP WPP.L a lancé jeudi un avertissement sur son bénéfice jeudi après une baisse de 5,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, plus importante que prévu, soulignant le défi pour la nouvelle directrice générale Cindy Rose.

Le groupe publicitaire britannique a été affecté par la forte baisse de sa principale agence, WPP Media, au cours du trimestre.

WPP prévoit que son chiffre d'affaires, moins les coûts répercutés, reculera de 5,5% à 6% en 2025, ce qui représente une révision à la baisse par rapport à ses prévisions précédentes d'une baisse compris entre -3,0 et -5%, tandis que sa marge bénéficiaire d'exploitation globale devrait se situer autour de 13%, légèrement en-deçà de la limite inférieure de sa fourchette précédente.

Cindy Rose, ancienne cadre de Microsoft, a succédé à Mark Read le mois dernier. Ce dernier a quitté son poste après que WPP a perdu une série de gros clients et a été contraint de revoir à la baisse ses perspectives de bénéfices.

Cindy Rose a déclaré que WPP améliorerait son exécution et simplifierait "radicalement" son organisation interne.

"Nous allons élargir notre marché potentiel en nous concentrant davantage sur les solutions technologiques et d'entreprise", a-t-elle déclaré.

(Paul Sandle, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)