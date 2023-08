Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: en rouge, l'avis d'un broker sur le titre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - WPP cède près de 1% à Londres alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de surperformance sur le titre, avec un objectif de cours revu à la baisse, de 1300 à 1200 pence.



Le bureau d'analyses met en avant une année 2023 plus difficile qu'attendu et estime que le groupe devrait présenter un potentiel de croissance solide à partir de 2024 (environ +2,5% en organique).



Le broker évoque par ailleurs une valorisation 'très attractive' avec un PE 2024e de 7,4x sur la base de nouvelles estimations et un FCF yield de 11%.



'Le contexte actuel nous semble ainsi une opportunité de se positionner sur le titre dans une perspective moyen terme, notamment de demande structurelle pour l'offre des agences', analyse Oddo BHF.





Valeurs associées WPP Tradegate 0.00% WPP LSE -0.72% WPP OTCBB 0.00%