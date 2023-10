Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: en recul après un abaissement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 13:06









(CercleFinance.com) - WPP recule de 2% à Londres, à la suite d'un abaissement par le groupe de communication de ses objectifs pour 2023, après une performance du troisième trimestre selon lui influencée par la poursuite des tendances du deuxième trimestre.



Pour l'année en cours, il n'anticipe plus qu'une croissance du chiffre d'affaires (moins les coûts répercutés) en données comparables autour de 0,5 à 1%, ainsi qu'une marge opérationnelle globale entre 14,8 et 15% hors effet de change.



Sur son troisième trimestre, le groupe britannique a vu son chiffre d'affaires (moins les coûts répercutés) reculer de 5% à 2,84 milliards de livres sterling, dont un repli de 0,6% en données comparables avec des évolutions contrastées entre zones géographiques.





Valeurs associées WPP Tradegate -1.02% WPP LSE +1.40% WPP OTCBB 0.00%